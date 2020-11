Brescia: espulso per la seconda volta il kosovaro Ismail Imishiti ritenuto a rischio radicalizzazione

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Era stato espulso per terrorismo nel 2015, ma era rientrato in Italia clandestinamente. Ismail Imishti, 52enne di nazionalità kosovara, è finito nel mirino della Digos di Brescia nell'ambito del monitoraggio degli ambienti a rischio radicalizzazione. L'uomo, individuato nel comune di Castelcovati, in provincia di Brescia, è stato arrestato ed espulso per la seconda volta. Imishti sarebbe stato aiutato da un fratello, anche lui irregolare, per il quale è scattato a sua volta il provvedimento di espulsione. - (PRIMAPRESS)