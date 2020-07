Brescia: caccia ad un pirata della strada che ha travolto una bambina a Bagnolo Mella. E' un Suv grigio

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - E’ caccia a un pirata della strada, nei dintorni di Bagnolo Mella dove una bambina di 9 anni è stata travolta e uccisa da un'auto, mentre attraversava la strada. Anche la madre è ricoverata con fratture del bacino e delle gambe. Sono rimasti illesi il padre e due fratelli. Il conducente si è dato alla fuga. In base ai primi accertamenti, sarebbe stato alla guida di un suv grigio.

Bagnolo Mella dove è accaduto l’incidente, è un comune italiano di 12 648 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia. Il comune è stato fregiato del titolo di città il 12 gennaio 2011 dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano per meriti di carattere storico e culturale. - (PRIMAPRESS)