Brescia: bomba incendiaria al Centro Vaccinale di via Morelli. Non ci sono feriti

BRESCIA - Una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Non ci sono stati feriti; ancora da quantificare i danni. Il centro è stato realizzato con i fondi della raccolta "Aiutiamo Brescia" avviata durante la prima ondata della pandemia. Utili a far luce sull'accaduto anche le telecamere di sicurezza installate sulla strada.