Brescia: bimbo ferito a Cortefranca da un colpo esploso in aria da una guardia giurata

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Un bimbo di tre anni è stato ferito da un proiettile a Cortefranca, Brescia, ieri sera intorno alle ore 23. Il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Al momento è in pro- gnosi riservata. A sparare è stato un vicino di casa che fa la guardia giurata. Il bambino era alla finestra quando è stato raggiunto dal proiettile. La guardia, prima interrogato dai carabinieri in queste ore sarà ascoltato anche dal magistrato a cui dovrà chiarire perchè ha esploso un colpo in strada il che ha raggiunto il bimbo. - (PRIMAPRESS)