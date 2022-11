Brescia: arrestato marocchino naturalizzato italiano. È accusato di terrorismo jihadista

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Un foreign fighter italiano di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia di Brescia. E' accusato di sequestro di persona e lesioni personali,con l'aggravante delle sevizie, della crudeltà e dell'aver agito con finalità di terrorismo e odio razziale. Militante della Jihad,era andato in Siria come soldato Isis.Attualmente detenuto,nel 2019 era stato arrestato dalla Digos a Kobane, dove era sotto custodia dei curdi. Avrebbe torturato 2 persone, ora rifugiate in Germania,che si rifiutavano di combattere per l'Isis. - (PRIMAPRESS)