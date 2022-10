Brescia: a Roncadelle trattative dei Carabinieri per il rilascio di un bimbo sequestrato dal padre separato

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - E' ancora in corso una trattativa tra l'uomo barricato col figlio e i carabinieri a Roncadelle nel bresciano dove un rumeno si è barricato in casa con il figlio di 4 anni, strappato dalle mani dell'assistente sociale. L' uomo,separato,si è rifiutato di lasciare il bimbo dopo un incontro protetto e mostrando una pistola (non si sa se vera o giocattolo) ha dichiarato di non voler rilasciafre il piccolo. La zona è stata transennata questa mattina dalle forze dell'ordine prima di iniziare una trattativa condotta da un negoziatore dell'Arma. I militari sul posto hanno assicurato che il bimbo sta bene. - (PRIMAPRESS)