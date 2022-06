Brasile: si blocca l'estradizione in Italia del boss Rocco Morabito. Bisognerà attendere l'esito di un altro processo

(PRIMAPRESS) - BRASILE - L'estradizione in Italia del boss della 'ndrangheta Rocco Morabito,56 anni, si blocca. Per il trafficante internazionale di droga che era stata assicurato alla giustizia dopo un mandato di cattura diramato da tutte le polizie del mondo , sembrava cosa fatta per il suo arrivo in italia ma invece è arrivata una sospensione per l'esistenza di un precdente mandato d'arresto nei suoi confronti presentato a San Paolo. Il ministro della Giustizia avrebbe informato la Corte suprema federale, che aveva deciso per l'estradizione e di averla sospesa in attesa dell'esito del procedimento giudiziario da parte della giustizia brasiliana. - (PRIMAPRESS)