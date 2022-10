Brasile: Roberto Jefferson, ex deputato del partito Ptb ha accoltellato due poliziotti che lo stavano arrestando

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Un ex deputato del Partito laburista brasiliano (Ptb), Roberto Jefferson, ha sparato alcuni colpi di fucile ed ha lanciato una granata contro le forze di polizia, a Rio de Janeiro, ferendo due agenti incaricati di eseguire il suo arresto su mandato del giudice Alexandre de Moraes. Jefferson,ai domiciliari dall'inizio dell'anno per aver minacciato un giudice con un coltello, alleato politico del presidente Bolsonaro (Pl), si è arreso consegnandosi. I due poliziotti, feriti Karina Miranda e Marcelo Vilela ora sono ricoverati in ospedale ma le loro condizioni non appaiono gravi. - (PRIMAPRESS)