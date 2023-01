Brasile: iniziata la veglia funebre alla salma di Pelè allo stadio Urbano Caldeira di San Paolo

(PRIMAPRESS) - SAN PAOLO (BRASILE) - Iniziata la veglia funebre per Pelé nello stadio Urbano Caldeira di Santos (era stato lo stesso leggendario attaccante a chiedere questo omaggio sul 'suo' campo). La bara arriverà dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove la leggenda del calcio è morta il 29 dicembre. La salma sarà esposta per 24 ore. Funerali il 3 gennaio. Il Brasile si accinge così a dare il suo lungo addio a O Rey. La madre del grande calciatore, la centenaria Maria Celeste Arantes, ancora non sa della morte del figlio. - (PRIMAPRESS)