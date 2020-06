Brasile: il contestato presidente Bolsonaro ipotizza un'uscita dall'Oms come gli Usa. Oltre 34 mila i morti nel paese per la pandemia

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Il contestato presidente della Repubblica Jair Bolsonaro per la gestione nell’emergenza sanitaria da coronavirus, ora si accoda alla politica degli Stati Uniti di lasciare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). "Dopo che gli Stati Uniti hanno abbandonato l'OMS, stiamo pensando anche noi di farlo in futuro", ha detto ai giornalisti a Brasilia. "O l'OMS lavora senza pregiudizi ideologici, o lo lascieremo anche noi. Non abbiamo bisogno di estranei per darci la loro opinione sulla salute nel nostro Paese”. Parole che suonano come una beffa per tutta la popolazione e la comunità mondiale che ha visto completamente assente la governance brasiliana in un piano credibile per fronteggiare la pandemia. Il Brasile ha avuto oltre 34 mila morti da Covid e i conti con il virus non sono ancora chiusi. - (PRIMAPRESS)