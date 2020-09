Brasile: i carioca superano la soglia dei 142 mila morti per la pandemia. Nelle ultime 24 ore oltre 13 mila positivi ricoverati

(PRIMAPRESS) - RIO DE JANEIRO - In Brasile è stata superata la soglia dei 142.000 morti a causa della pandemia da Covid-19. Nel mondo, soltanto gli Stati Uniti fanno registrare un bilancio più pesante in termini assoluti. Il ministero della Salute brasiliano ha fatto sapere che i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore sono stati 13.155, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a 4 milioni 745.464. Il gigante latinoamericano è il terzo Paese al mondo per numero di contagi. - (PRIMAPRESS)