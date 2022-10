Brasile: carioca divisi a metà nel ballottaggio delle presidenziali. Lula in vantaggio di misura nei sondaggi

(PRIMAPRESS) - BRASILE - I carioca divisi perfettamente a metà nella scelta del nuovo presidente. Sono chiamati alle urne per il ballottaggio tra il presidente brasiliano Bolsonaro e l'ex Lula, 156,4 milioni di cittadini. Le votazioni si svolgono in 5.570 città e 181 località all'estero. I due candidati, che hanno spaccato l'elettorato come non si era mai visto nella storia recente del Brasile, hanno sostenuto una campagna elettorale aggressiva fino all'ultimo minuto. Nell'ultimo duello tv sono arrivati agli insulti. I sondaggi danno per favorito il candidato della sinistra, Lula, con un vantaggio tra 4 e 7 punti sul rivale di destra,Bolsonaro, ma sarà un probabile successo che dovrà fare i conti con una maggioranza risicata. - (PRIMAPRESS)