Brasile: assalto con machete in una scuola di Santa Catarina. Morti due bambini ed una maestra

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Un uomo armato di un machete ha fatto irruzione in un asilo comunale di Saudades, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, aggredendo bambini e adulti. La polizia militare ha diffuso un comunicato attraverso i media locali in cui si fa un primo bilancio dell'assalto. Due bambini e una maestra sono morti, mentre una seconda maestra è rimasta gravemente ferita. L'assalitore è stato catturato e si trova in stato di arresto. - (PRIMAPRESS)