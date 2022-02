Brasile: almeno 18 le vittime per le inondazioni a Petropolis. Volume di piogge da record

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Le piogge torrenziali che hanno investito la località turistica di Petropolis, nello Stato brasiliano di Rio de Janeiro, hanno causato la morte di 18 persone. "Finora sono stati confermati 18 morti causati da frane e inondazioni", hanno fatto sapere i vigili del fuoco di Rio. Decine le famiglie colpite. Squadre di ricerca e soccorso sono al lavoro per individuare e aiutare altre potenziali vittime. Il volume di pioggia accumulato in sole 6 ore ha superato quanto previsto per l'intero febbraio. - (PRIMAPRESS)