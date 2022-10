Brasile al ballottaggio: pandemia e pedofilia irrompono nello scontro tra Bolsonaro e Lula

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Nel primo dibattito tv in vista del ballottaggio per le presidenziali del 30 ottobre, Lula ha accusato Bolsonaro di aver di aver preso alla leggera la pandemia provocando la morte di "almeno 400mila persone". "Ha giocato con la pandemia e la morte", ha infierito Lula "Tutte menzogne",si è difeso Bolsonaro. "Siamo orgogliosi del lavoro fatto. Se avessimo fatto come qualcuno del tuo governo, come qualcuno del Consorzio (i governatori) del Nord-Est del Paese, sarebbe stato rubato tutto e sarebbe morta tanta gente", ha replicato. Ma alla cattiva gestione della pandemia un altro argomento ha fatto irruzione nel dibattito: un'accusa di pedofilia su Bolsonaro circolata con spezzoni di video. "Fake news su di me" replica Il presidente Jair Bolsonaro, che dice di "aver trascorso le 24 ore peggiori" della sua vita riferendosi alle accuse di pedofilia partite dalla presidente del Partito dei lavoratori (Pt), Hoffmann, ma anche dai supporter di Lula. "Hanno cercato di aggredire il mio onore in ciò che ritengo più sacro: la difesa della famiglia e l'innocenza dei bambini",ha detto ai giornalisti il presidente brasiliano al dibattito tv. Una campagna elettorale di veleni che in vista del ballottaggio del 30 ottobre ha alzato il livello di scontro. - (PRIMAPRESS)