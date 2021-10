Braccio di ferro Usa-Russia sul blocco dei visti diplomatici dopo l'attacco hacker Solarwinds

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il Senato Usa scende in campo contro la Russia per il blocco del rilascio di visti diplomatici: i leader democratici e repubblicani delle commissioni Esteri e Intelligence hanno chiesto al presidente Biden di espellere 300 diplomatici russi dagli Usa se il Cremlino non concederà altri visti per diplomatici americani a Mosca. Il Cremlino aveva reagito alle sanzioni imposte da Biden dopo l'attacco hacker Solarwinds disponendo che l'ambasciata Usa a Mosca non potesse più adoperare personale russo o di paesi terzi. - (PRIMAPRESS)