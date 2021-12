Botti di fine anno: sequestrata a Roma dalla GdF una "Santa Barbara" in un deposito clandestino

(PRIMAPRESS) - ROMA - La GdF del comando provinciale di Roma ha sequestrato circa una tonnellata di botti illegali in vista delle festività di fine anno. I militari hanno scoperto a Setteville, frazione di Guidonia-Montecelio (RM) un deposito clandestino di materiale esplodente stipato in una palazzina del centro abitato, pericoloso per l'incolumità degli abitanti. Denunciato il titolare del magazzino dove erano nascosti i botti. L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di detenzione di materiale esplodente in assenza delle autorizzazioni di legge. - (PRIMAPRESS)