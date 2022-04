Borse Europa in calo: Milano a -1,61% ma anche Parigi lascia 2 punti nonostante la rielezione di Macron

(PRIMAPRESS) - MILANO - Borse Europa negative, Milano a -1,61% Apertura in netto ribasso per le Borse europee, dopo i tonfi fatti registrare dalle piazze asiatiche penalizzate dai contagi da Covid in Cina e dal possibi- le impatto sulla crescita economica globale. Piazza Affari in deciso calo,con l'Ftse Mib che ha aperto a -1,61%, a 23.887 punti. Avvio in forte ribasso anche per le altre piazze del Vecchio Continente. Londra e Francoforte lasciano sul terreno l'1,65%, Parigi quasi il 2%, nonostante la vittoria di Macron alle presidenziali. - (PRIMAPRESS)