Borsa Internazionale del Turismo: al via l’edizione digitale con 90 eventi e Special Talks

(PRIMAPRESS) - MILANO - StartL'edizione digitale della Borsa Internazionale del Turismo prende il via domani 9 maggio. Glicon i suoi tre canali online: https://expoplaza-bit.fieramilano.it/ ), l’area espositiva virtuale dove scoprire l’offerta digrazie a coinvolgenti contenuti con un’agenda aperta per i visitatori professionali;, il palinsesto con(di cui 13 in simultanea in inglese) arricchiti quest’anno dai dibattiti sugli scenari die che diventano 110 con gli eventi degli espositori; e, la piattaforma su invito di incontro tra domanda e offerta e un sistema di matching per i buyer, che ha già confermato. - (PRIMAPRESS)