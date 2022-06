Bonus edilizia: si blocca la cessione dei crediti. CNA: “A rischio fallimento 33 mila imprese artigiane”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Imprese a rischio per mancata cessione di crediti di bonus edilizi. È l'allarme della CNA scaturito da una indagine su un campione di 2mila imprese ma che riguarda 33mila aziende artigiane. La Cna stima che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non monetizzati attraverso una cessione ammontano a quasi 2,6 mld di euro.La Cna sollecita il go- verno a trovare soluzioni per disinne- scare una bomba economica e sociale. - (PRIMAPRESS)