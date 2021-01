Bonomi (Confindustria): "Nel nuovo governo restino persone competenti. Il Recovery Fund è merito di Gualtieri"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Confindustria non fa scelte di persone o partiti. Sta sui temi. Per noi sono importanti le caratteristiche del governo:deve essere serio,autorevole,competente". Lo dice il presidente di Confindustria Bonomi su Rai3. "Per il bene del Paese alcune persone devono restare e mi riferisco al ministro dell'Economia", aggiunge. "Serve stabilità e quel che portiamo a casa con il Recovery Fund è merito di Gualtieri". Confindustria dice sì al blocco dei licenziamenti nei settori più colpiti, non per quelli in ripresa. - (PRIMAPRESS)