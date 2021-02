Bolzano: a Vipiteno crolla il tetto del Palaghiaccio sotto il peso della neve. Nessuna vittima

(PRIMAPRESS) - VIPITENO (BOLZANO) - Il tetto del palaghiaccio di Vipiteno (Bz)è crollato sotto il peso della neve caduta nella stagione e nelle ultime ore. Per fortuna la struttura era chiusa al momento del cedimento e quindi non ci sono stati né vittime né feriti. Intanto è in arrivo,tra meno di 48 ore, Burian,il vento proveniente dagli Urali che sferzerà la penisola portando gelo e neve anche a quote basse.Domani pomeriggio primi segnali sul medio e alto Adriatico,poi venerdì dilagherà sul resto d'Italia.Domenica vento siberiano e freddo tagliente ma sole quasi ovunque. - (PRIMAPRESS)