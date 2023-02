Bologna: donna 74 uccide il marito e poi tenta di togliersi la vita. Ora piantonata in ospedale

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Avrebbe ucciso il marito malato, per poi tentare di togliersi la vita. Questa la ricostruzione dell'omicidio avvenuto ieri sera a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Dai dettagli emersi dalla prima ricostruzione, la donna, di 74 anni,avrebbe ucciso il marito di 78 anni e poi tentato il gesto estremo verso se stessa secondo i primi indizi raccolti dai carabinieri. La donna, in stato d'arresto, è piantonata in ospedale. - (PRIMAPRESS)