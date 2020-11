Bologna: arrestato il 45enne in stato di ubriachezza che ha travolto e ucciso a Castenaso una ragazza 19enne sulle strisce pedonali

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - E' stato arrestato l'investitore che ieri sera aveva travolto una ragazza 19enne mentre attraversava sulle strisce pedonali. La ragazza era era stata soccorsa da un'unità del 118 sul luogo dell'incidente a Castenaso, in provincia di Bologna ma l'intervento dei sanitari non è servito rianimare la ragazza, che è morta per le gravi ferite riportate. A guidare l'auto un uomo di 45 anni risultato positivo all'alcoltest. I Carabinieri lo hanno arrestato e posto ai domiciliari in attesa della convalida scoprendo che l''uomo aveva altri precedenti per ubriachezza e aggressione a pubblico ufficiale. Ora dovrà rispondere di omicidio stradale. - (PRIMAPRESS)