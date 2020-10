Bologna: a Monterezio un incendio scoppiato all'alba distrugge un edificio scolastico. Non ci sono feriti

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Ha provocato danni ingenti l'incendio che all'alba ha colpito una scuola materna a Monterenzio, nel Bolognese. Il fuoco, secondo le prime testimonianze, sarebbe partito dal tetto per poi estendersi al resto dell’edificio. E’ stato necessario l’intervento di 3 squadre di vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Poi è partita l'operazione di bonifica per evitare altri focolai. Data l'ora,nessuno si trovava nell'edificio,quindi non ci sono feriti.Sul posto,oltre ai Vigili del fuoco,il sindaco di Monterenzio,personale dell'Ufficio tecnico comunale, il direttore scolastico,Polizia locale, 118e CC. - (PRIMAPRESS)