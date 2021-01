Bollettino medico Maroni: condizioni stabili per l’ex governatore operato all’Istituto Neurologico Besta

(PRIMAPRESS) - MILANO - Le condizioni dell'ex governatore, Maroni, operato all'Istituto neurologico Besta di Milano, sono "soddisfacenti". Lo rende noto l'ospedale. "Le condizioni cliniche del paziente sono soddisfacenti. Lo stesso è sveglio e cosciente. In accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi", si legge in un comunicato. L'ex ministro e governatore della Lombardia aveva avuto un malore giorni fa. Prima ricoverato a Varese, poi spostato a Milano per l'intervento chirurgico. - (PRIMAPRESS)