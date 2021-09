Bolivia: un autobus precipita in un burrone sulla via di Cochabamba. Morte 23 persone e 13 feriti

(PRIMAPRESS) - BOLIVIA - Un autobus è precipitato in un burrone mentre percorreva un tratto autostradale nel centro della Bolivia causando la morte di almeno 23 persone e il ferimento di altre 13. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Il conducente del bus è stato sottoposto all'etilometro.Secondo quanto riferisce la polizia di Cochabamba il bus ha fatto un volo di 400 metri. Fra le vittime vi sono anche tre bambini di uno, due e sei anni. - (PRIMAPRESS)