Blocco circolazione Roma: oggi ultima domenica ecologica con lo stop ad auto e moto inquinanti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 13 marzo c'è lo stop alla circolazione a Roma per la quarta domenica ecologica. Il blocco riguarda i veicoli a motore endotermico nella Ztl, "Fascia Verde", dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Tra le deroghe al divieto, quelle per i veicoli a benzina Euro 6, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ci- clomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi. Deroga anche per i veicoli elettrici, ibridi, metano,Gpl(anche per i Bi-Fuel benzina+Gpl o metano,purché marcianti a Gpl o metano). - (PRIMAPRESS)