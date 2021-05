Blinken (Usa), pianificato viaggio in Medio Oriente per trovare soluzioni stabili di pace tra Israele e Palestina

(PRIMAPRESS) - USA - Il segretario di Stato americano Blinken si recherà in Medio Oriente "nei prossimi giorni":lo ha reso noto il Dipartimento di Stato Usa dopo l'annuncio del cessate il fuoco.Blinken incontrerà le controparti"israeliane,palestinesi e regionali" per"lavorare insieme per costruire un futuro migliore per palestinesi e israeliani",dice il Dipartimento Il cessate il fuoco è "una vera opportunità" per fare progressi dopo il conflitto,ha detto il presidente Biden,che ha ringraziato il presidente egiziano Al Sisi per il ruolo avuto. Secondo fonti interne alla Casa Bianca il viaggio di Blinken in Medio Oriente dovrebbe essere stato pianificato già per martedì prossimo. - (PRIMAPRESS)