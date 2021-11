Black Friday, Confesercenti-Swg: un italiano su tre pronto a spendere una media di 140 euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà il "venerdì nero" dello shopping che i commercianti si augurano possa dare una spinta alle proprie casse. Un italiano su 3 è pronto a cogliere l'opportunità della giornata di super sconti che farà da apripista alla stagione dello shopping natalizio, e così il Black Friday torna a crescere. E' quanto emerge dal sondaggio di Swg per Confesercenti. La spesa media prevista è di 144 euro a testa, per un totale di oltre 1,7 miliardi di euro. Acquisti in rete e in strada. 100.000 i negozi reali che aderiscono al venerdì nero con sconti medi a partire dal 30%. E, in due casi su tre, le offerte dureranno tutto il fine settimana. - (PRIMAPRESS)