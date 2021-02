Birmania: arrestato Win Htein, uno dei consiglieri di San Suu Kyi. Le reazioni del presidente Usa, Biden

(PRIMAPRESS) - BIRMANIA - L'esercito di Myanmar ha arrestato uno dei consiglieri più vicini alla leader Aung San Suu Kyi e veterano della Lega nazionale per la democrazia (Lnd). Win Htein è stato "arrestato a casa di sua figlia", rende noto il partito dell'ex leader birmana. Htein ha dichiarato di essere stato arrestato in base alla legge sulla sedizione. "L'esercito birmano deve cedere il potere e rilasciare tutte le persone detenute", ha detto ieri sera il presidente americano Joe Biden commentando il colpo di stato in Myanmar. - (PRIMAPRESS)