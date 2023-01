Biodiversità a Roma: un libro ed una mostra spiegano i volti inediti di flora e fauna nella Capitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sabato 28 gennaio (ore 11) presso la Biblioteca Villino Corsini di Villa Pamphilj a Roma, si presenterà il libro e l'apertura della mostra Biodiversità a Roma con gli autori Bruno Cignini ed Eva Villa. La natura animale che si riprende degli spazi sottratti dall'uomo o le specia aliene che stanno caratterizzando la flora e la fauna della Capitale ma come di altre città. Il volume e la mostra si traformano in un focus che mette in evidenza dei cambiamenti che molto spesso sfuggono alla percezione di chi abita una città. - (PRIMAPRESS)