Bimba morta a Cabiate: arrestato il compagno 25enne della madre. Avrebbe picchiato e violentato la piccola

(PRIMAPRESS) - COMO - La bimba di 18 mesi morta in casa l'11 gennaio scorso a Cabiate,nel Comasco, non è morta per un incidente. In base agli accertamenti medico legali, la piccola "è stata ripetutamente picchiata" e "violentata". Per questo è stato arrestato il compagno della madre un 25enne. Lui, accusato di morte derivante maltrattamenti e violenza sessuale, aveva raccontato che la piccola si era tirata addosso una stufa mentre giocava. - (PRIMAPRESS)