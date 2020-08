Bielorussia, Tikhanovskaya: "Pronta ad agire da leader nazionale contro l'ingiustizia"

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELORUSSIA) - Dopo la marcia di ieri che ha richiamato migliaia di persone per protestare contro la rielezione di Lukashenko, ecco che dal suo rifugio in Lituania dove aveva cercato protezione, si fa sentire Svetlana Tikhanovskaya, la sfidante che aveva cercato di contrastare la corsa del presidente alla sua rielezione. Tikhanovskaya, l’ex insegnante e casalinga che aveva preso il testimone della protesta del marito blogger arrestato dai “miliziani” di Lukashenko, si dice pronta ad "agire da leader nazionale" per riportare calma in Bielorussia. In un videomessaggio la leader dell'opposizione afferma che "il destino ha voluto farmi trovare in prima linea contro l'arbitrarietà e l'ingiustizia". Non si fa attendere la risposta di Putin che avverte che in caso di disordini non esiterà ad affiancare l'amico Lukashenko per riportare la calma. - (PRIMAPRESS)