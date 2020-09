Bielorussia: proteste a Minsk con oltre 100 arresti per la cerimonia segreta di insediamento di Lukashenko

(PRIMAPRESS) - BIELORUSSIA - Manifestanti di nuovo in piazza a Minsk, in Bielorussia, dopo l'annuncio dell'insediamento del presidente Lukashenko, avvenuto con una cerimonia tenuta segreta fino all'ultimo. La polizia ha disperso i manifestanti con gli idranti e i gas lacrimogeni e una Ong per la difesa dei diritti umani denuncia oltre 100 arresti. L'opposizione annuncia "proteste a oltranza" e "azioni di disobbedienza". Anche gli Usa,come già altri Paesi, non riconoscono Lukashenko presidente. - (PRIMAPRESS)