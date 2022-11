Bielorussia: il giallo della morte improvvisa del ministro Vladimir Makei (64)

(PRIMAPRESS) - BIELORUSSIA - La morte del ministro degli Esteri della Bielorussa, Vladimir Makei (64) di cui si è avuta notizia oggi, rischia di trasformarsi in un giallo se la perizia medica dovesse confermare l'avvelenamento. Una morte improvvisa che al governo ucraino ha fatto sospettare la presenza della mano di Mosca. "Era uno dei pochi a non essere sotto l'influenza russa" twitta Gerashchenko, consigliere ministero Interni ucraino. Ci sono voci secondo cui potrebbe essere stato avvelenato.Potrebbe essere un avvertimento per Lukashenko". Ma, invece, Il Cremlino si dichiara "scioccato". Makei, infatti,lunedì prossimo doveva incontrare il suo omologo russo Lavrov. Un incontro già definito in agenda. - (PRIMAPRESS)