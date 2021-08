Biella: l'addio ad Angelo Zegna (97), interprete del lusso nell'industria tessile internazionale

(PRIMAPRESS) - BIELLA - Lo stretto riserbo della Famiglia Zegna alla morte del 97enne Angelo Zegna, figlio di Ermenegildo, lo storico fondatore del gruppo tessile apprezzato in tutto il mondo, non ha ancora reso noto dove e quando si terranno i funerali dell'imprenditore. Il rappresentante della "dinastia" tessile nata nel biellese, è spirato nella sua abitazione a Trivero/Valdilana, anche se da diversi anni trascorreva lunghi periodi in Svizzera, a Lugano, soprattutto d’estate. Angelo Zegna lascia i quattro figli Gildo, Betta, Elisabetta e Anna con le rispettive famiglie, tutti impegnati nell’azienda di famiglia ma anche nella promozione turistica sostenibile e culturale dell’area naturalistica dell’Oasi, tra impianti da sci e passeggiate nel verde. Angelo Zegna aveva guidato l’azienda fino a una ventina di anni fa, prima che Gildo diventasse amministratore delegato. Alla famiglia Zegna è arrivato,tra gli altri, il cordoglio di Roberto Pella, sindaco di Valdengo e Capogruppo Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e primo firmatario di un "Progetto di rilancio dell'industria e del territorio biellese". - (PRIMAPRESS)