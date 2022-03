Biden e Xi Jinping, oggi nuove prove di avvicinamento spinti dalla crisi del conflitto russo-ucraino

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON-PECHINO - Gli occhi del mondo sono puntati suIla video-telefonata tra Joe Biden e Xi Jinping. Il presidente Usa e quello della Repubblica popolare cinese (RPC) si sono dati appuntamento nella giornata di oggi 18 marzo con l’obiettivo di trovare gli argomenti giusti per gettare le basi della pace nel conflitto tra Russia ed Ucraina.

Le posizioni diverse tenute nelle scorse settimane, sin dall’inizio dell’invasione delle forze del Cremlino nel territorio ucraino, non hanno smosso il desiderio espansivo di Putin ma ora le centinaia di vittime anche tra i bambini e le migliaia di profughi pone una questione morale prima che economica per mettere fine ad uno sterminio che sta assumendo il peso di crimini di guerra. La call tra i capi di stato dei due paesi più forti al mondo è uno sforzo per mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese. I due leader, come si legge in un comunicato della White House “discuteranno della gestione della competizione tra i nostri due paesi, della guerra della Russia contro l'Ucraina e di altre questioni di reciproco interesse”. - (PRIMAPRESS)