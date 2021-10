Biden e la First Lady incontrano oggi il Papa prima dei "bilaterali" con Draghi, Mattarella e Macron

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 29 ottobre il Presidente e la First Lady saranno in visita in Vaticano e incontreranno in udienza privata Papa Francesco. Al centro del colloquio il lavoro comune per garantire il rispetto fondamentale della dignità umana, gli sforzi per mettere fine alla pandemia di COVID-19, la lotta alla crisi climatica e l’assistenza ai poveri. La permanenza di biden a Roma proseguirà con gli incontri bilaterali di Draghi e i presidenti Mattarella e Macron. Domani prenderà parte al G20 a presidenza italiana che avrà luogo nella struttura, iperblindata dalle forze dell'ordine, della Nuvola fi Fuksas.

Il presidente Usa è atterrato questa mattina dopo le 2.30 all'aeroporto romano di Fiumicino con il suo l'Air Force One. Per il presidente sia l'incontro con il Papa che il vertice del G20 , sono i primi di persona dall'inizio della pandemia. Dopo Roma Biden volerà a Glasgow per il vertice sul clima Cop26. - (PRIMAPRESS)