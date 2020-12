Berlusconi (FI): “La maggioranza rischia di farci arrivare impreparati al Recovery Fund”

(PRIMAPRESS) - ROMA - A lanciare l’allarme per i ritardi del Recovery Plan è anche il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.Rimane indispensabile un accordo complessivo sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund". Dice Berlusconi. "Oggi le contraddizioni della maggioranza rischiano di farci arrivare impreparati e mettono addirittura in pericolo queste risorse vitali per il futuro del paese -afferma- Forza Italia anche in questa fase drammatica non viene meno alla sua identità, alla sua storia, ai suoi valori". ;sul Mes ribadisce:"La riforma non ci convince,non risolveremo guai della maggioranza".A non convincere l’opposizione sono anche i cluster individuati che non appaiono come un piano strategico se non per la presenza di titoli di cui non si conosce i contenuti. E nelle giornate in cui l’Italia è stata flagellata dal maltempo la voce infrastrutture e interventi geologici sembrano solo sfiorati. - (PRIMAPRESS)