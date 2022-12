Berlino: si frantuma l'acquario cilindrico del Radisson Blu con 1600 pesci tropicali

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il maxi acquario tropicale cilindrico ospitato nell'hotel Radisson Blu di Berlino, nei pressi di Alexanderplatz, è esploso per motivi ancora da accertare. La vasca alta 16 metri conteneva un milione di litri di acqua e 1500 pesci tropicali. L'AquaDom , questo il nome, è ritenuto il più grande acquario cilindrico del mondo. L'acqua che ha raggiunto il terzo piano dell'hotel è poi defluita in strada. Sono solo due le persone rimaste ferite dalle schegge di vetro mentre al momento non ci sono notizie su quanti pesci siano stati recuperati dopo l'incidente. - (PRIMAPRESS)