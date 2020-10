Berlino: positivo al coronavirus il ministro della Salute, Spahn. Ha partecipato ad una riunione dell’esecutivo

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il Bundestag non corre il rischio di andare tutto in quarantena. Dopo il caso positivo del ministro della Salute tedesco Jens Spahn positivo al Covid si era ipotizzata una chiusura del parlamento ma l’esecutivo guidato da Angela Merkel resterà aperto. "La presenza alla seduta di oggi del ministro della Salute, Jens Spahn,-è stato spiegato da una nota del portavoce dell’esecutivo - non implica infatti una clausura per tutti i membri che vi hanno preso parte.La seduta si è tenuta rispettando le regole igieniche e il distanziamento". Alla riunione di governo di oggi aveva partecipato anche Angela Merkel. - (PRIMAPRESS)