Berlino: botta e risposta tra Germania e Farnesina sulla questione migranti a bordo della Humanity

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Sulla questione migranti imbarcati da una settimana sulla nave Ong Humanity che batte bandiera tedesca, ci sarà da chiarire le posizioni dei due paesi. L'Italia ha chiesto alla Germania: chiarimenti e Berlino ha chiesto al governo italiano di prestare velocemente soccorso ai migranti a bordo della Humanity 1 dove vi sarebbero 104 minori non accompagnati e "molti di loro hanno bisogno di cure mediche". La Farnesina ha chiesto chiarimenti a Berlino. L'Italia ha invitato la Germa- nia a dare "un quadro compiuto della situazione a bordo della Humanity 1, in vista dell'assunzione di eventuali decisioni". L'Italia continuerà a monitorare la situazione "e a fornire l'assistenza di emergenza" se necessaria ma ristabilendo norme completamente saltate in ambito europeo per l'accoglienza. - (PRIMAPRESS)