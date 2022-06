Berlino: auto su folla. È tedesco di origine armena il 29enne che ha ucciso una insegnate e ferito 10 persone

(PRIMAPRESS) - BERLINO - È tedesco di origine armena il 29enne che a Berlino ha lanciato la propria auto sulla folla per poi schiantarsi nella vetrina di un negozio. Confermata una vittima, una insegnante che accompagnava una scolaresca e 10 feriti in Breidcheidplatz, stesso luogo dove era avvenuto l'attentato di Natale nel 2016. Sono in corso le indagini per accertare la natura del gesto. - (PRIMAPRESS)