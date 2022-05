Berlinguer il “Contemporaneo”: il ricordo di Mattarella a Sassari nel centenario della nascita

(PRIMAPRESS) - SASSARI - Omaggio del presidente Mattarella a Enrico Berlinguer,in occasione del centenario della sua nascita, celebrato all' Università di Sassari. Il capo dello Stato ha ricordato lo storico segretario del Pci come "un protagonista della vita del Paese". Ne ha sottolineato "il profondo rispetto per la Costituzione e la costante at- tenzione morale. Aspetti inscindibili" con un messaggio sempre attuale. Poi il ricordo emozionato della figlia Bianca: "Al funerale c'era chi salutava col pugno chiuso e chi col segno della croce" - (PRIMAPRESS)