Bergamo: recuperata la salma dell'escursionista precipitato ieri da Pizzo Coca

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - E' stata recuperata la salma del 25enne di Parma, precipitato ieri mentre effettuava un'escursione sul Pizzo Coca, in provincia di Bergamo, nel territorio di Valbondione, in valle di Scalve. Le condizioni meteo rendevano però impossibile avvicinarsi fino al punto in cui si trovava. Il cadavere è stato così recuperato da una squadra del Soccorso alpino in un canale molto impervio, soltanto quando il meteo è migliorato, ovvero poco prima delle 20 di questa sera. - (PRIMAPRESS)