Bergamo: liberato il 28enne che era stato rapito e tenuto in ostaggio per ottenere la restituzione di 6mila euro

BERGAMO - Rapito e tenuto in ostaggio per seimila euro: è quanto accaduto a un 28enne, prelevato nel centro di Bergamo rimasto prigioniero per 5 giorni. Un presunto credito non restituito, nei confronti di due persone ha dato vita ad un'azione di rapimento. I sequestratori hanno poi contattato il fratello dell'ostaggio, e chiesto il denaro in cambio della vita del 28enne. Il fratello del rapito invece di pagare si è rivolto ai Carabinieri di Chiari, nel Bresciano. Così un'operazione congiunta dei militari di Brescia e Bergamo ha portato a un blitz notturno e alla liberazione dell'ostaggio. Ovviamente i due autori del rapimento sono stati arrestati.