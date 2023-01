Benzina in calo. Al self il prezzo è di 1.820 euro e diesel a 1.873. Solo il diesel al servito supera i 2 euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuovi ritocchi al ribasso sulla rete nazionale dei prezzi dei carburanti. Dopo il giro di tagli decisi in questi giorni dagli operatori, le medie dei prezzi praticati sono in lieve discesa. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è infatti pari a 1,820 euro al litro, mentre quello del diesel è pari a 1,873 euro al litro. Nella modalità servito il prezzo medio è pari a 1,962 euro al litro per la benzina, e 2,015 per il diesel. Gpl tra 0,796 e 0,812 euro al litro, metano tra 2,123 e 2,547 euro al kg. - (PRIMAPRESS)