Belluno: ritrovato il ragazzino di 9 anni che si era perso durante una escursione con il padre

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - Il ragazzino di 9 anni che si era perso ieri nei boschi bellunesi è tornato a casa dopo essere stato individuato dall'elicottero dei vigili del fuoco che si era appena sollevato in volo. Sta bene ed è già fra le braccia dei genitori. A notarlo è stato uno dei volontari che perlustravano la zona della scomparsa, che lo ha indicato all'equipaggio dell'elicottero che stava perlustrando l'area. Nella zona, impervia, sono intervenuti molti soccorritori e unità cinofile, Decisivo l'impiego di un elicottero e di due droni per monitorare la zona dall'alto. Padre e figlio sono residenti a Mestre (Venezia). L'uomo si sarebbe fermato a leggere una tabella informativa ai margini di un bosco e, quando si è girato, il figlio non c’era più. Il ragazzino ha passato la notte nel sentiero a 1,5 km. da dove aveva perso il contatto con il padre. - (PRIMAPRESS)