Belluno, bambino scomparso: riprese le ricerche a Pian delle Lastre con droni e unità cinofile

BELLUNO - Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche del bambino di nove anni, residente con la famiglia a Mestre, è scomparso ieri pomeriggio in località Pian delle Lastre, nel comune di Tambre, in provincia di Belluno. Stava facendo un'escursione nei boschi assieme al padre, che ha detto di averlo perso di vista e di non essere riuscito a ritrovarlo. In corso le ricerche ad opera di Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Protezione civile e Forze dell'ordine. Impiegati nelle operazioni anche un elicottero, droni e unità cinofile.